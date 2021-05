Sì al tesseramento 2021, congresso del Pd irpino ancora congelato: si dimette il commissario Cennamo

Il Commissario provinciale del PD di Avellino, Aldo Cennamo, ha incontrato oggi a Roma il coordinatore della Segretaria nazionale del PD, Marco Meloni. Nel corso dell’incontro è stata esaminata l’ipotesi di svolgere il Congresso di Avellino al termine della nuova campagna di tesseramento 2021.

Dopo un’ampia riflessione l’on. Aldo Cennamo, in ragione del proprio stato di salute, non ha ritenuto di potersi sottoporre ad un nuovo e prolungato impegno e ha rassegnato, dunque, il proprio mandato di Commissario provinciale.

Nel lasciare l’incarico, il Commissario Cenammo esprime la sua sincera gratitudine a tutti i militanti che con il loro contributo hanno accompagnato il suo lavoro e formula l’auspicio che il PD irpino possa concludere il nuovo percorso congressuale con un ritrovato spirito unitario.

Insomma, il percorso congressuale per il partito di via Tagliamento si congela ancora una volta. Lo stop accoglie le lamentele espresse dall’ala “decariana”, quella che in Irpinia fa riferimento al consigliere regionale Livio Petitto e che in più occasioni ha chiesto di consentire prima il tesseramento dell’anno in corso, in modo da avere una platea congressuale aggiornata rispetto al 2019.