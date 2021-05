Benevento/Del Mese candidato? Ipotesi possibile

Antonio Del Mese quarto candidato sindaco a Benevento? Parrebbe proprio di si. Il figlio dello sfidante di Viespoli del 93 avrebbe deciso di rompergli indugi e candidarsi. Con lui un nutrito gruppo di professionisti pronti a sostenerlo. In una intervista rilasciata a Today News 24 Campania.it, Del Mese non ha chiuso la porta ad un suo coinvolgimento diretto. “Sto lavorando ad una candidatura a sindaco”, dice, e nelle prossime 72 ore sciogliero’ tutte le riserve”. Staremo a vedere come evolverà questa vicenda. Del Mese è ricorso spesso nelle cronache politiche degli ultimi mesi con relative smentite. Adesso sembra che la eventuale candidatura alla guida di un cartello politico sia possibile.