Benevento| Giovedi l’interpartitico del centrodestra

Sarà una settimana decisiva per il centrodestra beneventano. Domani pomeriggio la riunione del direttivo cittadino di Forza Italia, giovedi, con molta probabilità, l’interpartitico del centrodestra, il tavolo che dovrà dare risposte concrete e sancire o il fallimento dell’accordo politico oppure la convergenza su di un nome condiviso;che sia Rosetta De Stasio o Federico Paolucci o quel Lucio Lonardo, che Forza Italia caldeggia con una certa insistenza dopo avere corteggiato, senza risultato, Nazzareno Orlando, e che ripete come un mantra che lui sta dove non c’è Mastella. Quello che appare presumibile è che il centrodestra, ai canapi di partenza, ci dovrebbe essere. Con quale capacità, questo non è dato sapere ma sia a livello regionale che nazionale si è orientati a figurare e di certo con una tendenza spiccata all’antimastellismo. Il problema è capire se vi siano margini per un negoziato politico oppure se dovrà intervenire Roma e mettere d’accordo tutti. Il segretario regionale della Lega Grant, uomo di poche ma precise parole, fa capire che il tavolo si farà e senza sabotaggi.

Segue servizio