Benevento| “E’ più bello insieme”: Tar Campania sospende efficacia avviso pubblico del Comune

La notizia arriva in abbrivio di campagna elettorale ma inevitabilmente ne costituisce un elemento di interesse politico. Si riferisce alla sentenza del Tar Campania che sospende l’efficacia dell’avviso pubblico del 3 febbraio 2020 in base al quale il Comune di Benevento aveva istituito una graduatoria per la presentazione delle domande “per l’iscrizione al servizio del Centro Sociale Polifunzionale per le persone disabili dell’ambito B1 denominato La Fenicia della nota datata 17 febbraio 2021 a firma del Coordinatore dell’Ufficio di Piano d’Ambito B1”. In linguaggio più accessibile si tratta di una inibizione nei confronti del Comune di Benevento a dare seguito a quella graduatoria in base alla quale per le famiglie dei disabili, che frequentavano il centro “E’ più bello insieme”, l’unico centro in condizione di ospitare i loro congiunti era quello del Centro Sociale Polifunzionale di Via Firenze. Una ordinanza che è salutata con soddisfazione da Angelo Moretti, candidato a sindaco per il Terzo Polo e operatore nel sociale. “Il TAR ha riconosciuto le ragioni alle famiglie del Centro “E’ più bello insieme” ed ha sospeso l’esecutività di quella assurda graduatoria che le voleva costrette a frequentare unicamente il Centro Sociale Polifunzionale che il Comune aveva scelto per loro, gestito da una cooperativa estranea alle loro vite”, scrive dal suo profilo facebook Moretti. “Nel frattempo la loro nuova sede del CSP “E’ più bello insieme” di via San Giovanni Di Dio, ha avuto l’accreditamento definitivo ed ora mancano pochi giorni perché quella lotta iniziata nel 2018 venga finalmente a compimento, con il diritto delle famiglie a frequentare la struttura quotidianamente, con i fondi pubblici previsti dalla Regione.