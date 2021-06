Benevento| Martusciello (Forza Italia): su candidato a sindaco c’è confronto nazionale e regionale

8 Giugno 2021 | by Anna Liguori

Politica

“La lega in Campania sta lavorando sulla proposta di Zinzi a Caserta. Il tavolo provinciale ha lavorato bene e ancora dovrà farlo. I nomi proposti sono autorevoli. Stimo Lonardo e lo conosco come una delle menti più vive di Benevento. Con la De Stasio sono stato insieme come consigliere regionale. Lei cittadina di Montesarchio, dopo quell’ elezione nella lista bloccata, non fece più la candidata a preferenza. Vedremo come evolverà il dibattito, ma è chiaro che a Benevento l’obiettivo è voltar pagina”. Lo dichiara Fulvio Martusciello coordinatore regionale vicario di Forza Italia.