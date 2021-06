Centrodestra, con De Stasio vince la soluzione identitaria

Centrodestra che trova la quadra per il candidato che è Rosetta De Stasio ma perde Forza Italia che ieri ha lasciato anzitempo il tavolo dell’interpartitico in totale dissenso con le decisioni “fratoleghiste” che di fatto hanno emarginato gli azzurri. Una candidata identitaria piuttosto che Lonardo capace, secondo i forzitalioti, di captare maggiore consenso anche in aree di diversa matrice politica e culturale. Il tutto coronato dal passo laterale di Federico Paolucci che nella conferenza stampa del pomeriggio di Fratelli d’Italia aveva annunciato di essere disposto a mettersi in condizione di coadiuvare la De Stasio per superare la fase di stallo.

L’interpartitico ha sancito la svolta identitaria. Pasquale Fiore, segretario cittadino della Lega.

Segue servizio