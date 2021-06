Crisi centrodestra, De Siano: deciderà il Regionale

La crisi che si è aperta ieri sera nel centrodestra beneventano. Forza Italia del Sannio è per ora fuori dalla coalizione dopo l’nterpartitico di ieri sera. Il clima appare assai teso a tal punto che il segretario Iannace, con Reale e la Russo, hanno abbandonato anzitempo i lavori. Da Napoli il segretario regionale De Siano, da noi raggiunto telefonicamente, fa capire che la soluzione è appannaggio dei vertici regionali, cosa che confligge con la precisa volontà locale di non farsi scavalcare da eterodirezioni di sorta. Anche l’Onorevole Martusciello interviene nella questione sostenendo ancora l’opzione Lonardo pur elogiando la figura di Rosetta De Stasio che ieri è stata designata come portacolori della coalizione dopo il passo di lato di Federico Paolucci. Una situazione in fase di evoluzione i cui margini appaiono al momento indefinibili.