Dissesto, Fausto Pepe torna ad attaccare Mastella

Il tema del dissesto del Comune di Benevento potrebbe diventare uno dei temi portanti della campagna elettorale 2021. Sulla questione è aperto dal 2017 un vasto dibattito, se sia stato per il sindaco Mastella un escamotage per disattendere un impegno improbo e quindi un atto di natura politica, oppure come l’Amministrazione sostiene l’unica cosa necessaria da fare vista la enorme mole di debiti che i vincitori del 2016 si trovarono ad affrontare per responsabilità, sostennero e sostengono anche adesso non di loro pertinenza. Per Fausto Pepe, sindaco dal 2006 al 2016 e che sulla ristrutturazione del debito poggiò buona parte dell’azione amministrativa del suo secondo mandato, pagando circa 50 mln di debiti cosiddetti fuori bilancio, l’Amministrazione Mastella avrebbe disatteso i crismi della sentenza n. 80 del 29 aprile 2021 della Corte Costituzionale.

“Tale sentenza sostiene, ove ve ne fosse stato bisogno, che l’Organo Straordinario di Liquidazione, pur essendo nominato con DPR dal Ministero degli Interni, ha la massima competenza e responsabilità, nel ripianare l’indebitamento dell’Ente, così come il Comune, ed in particolare condividono l’onere di rilevare la massa passiva, acquisire e gestire i mezzi finanziari, alienare il patrimonio e, cosa più importante liquidare e pagare i creditori. Il Comune di Benevento ha provveduto ad offrire alla OSL tutto il supporto dovuto per legge? Visti gli esiti del lavoro svolto in questi lunghi 4 anni, e i tanti ritardi accumulati, sembrerebbe proprio di no. Il Comune infatti avrebbe dovuto fornire locali idonei, attrezzature, personale necessario, e lo stesso Sindaco Mastella, gli altri amministratori, il Segretario Generale, i Dipendenti avrebbero dovuto fornire massima collaborazione, in caso contrario, dice la norma e la sentenza, ne risponderanno personalmente. Insomma l’ufficio dell’Organo Straordinario di Liquidazione, con il dissesto, diventa di gran lunga l’ufficio con più responsabilità e competenze della macchina comunale. Anche questo, oltre le tante altre mancanze della Amministrazione Mastella, deve diventare tema di questa campagna elettorale, lo si deve ai cittadini!