Fernando Errico: “Nuovi fondi per la viabilità dei piccoli Comuni”

11 Giugno 2021 | by Redazione Bn

Politica

“Come ha annunciato oggi il presidente Vincenzo De Luca, la Regione Campania finanzierà tutti i progetti esecutivi coerenti con il programma di intervento sulla viabilità dei piccoli Comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti”. Cosi Fernando Errico, Delegato del Presidente De Luca per la Napoli-Bari.

“Le nuove risorse garantiranno i fondi necessari alla copertura finanziaria agli Enti Comunali che hanno presentato un progetto e non hanno avuto accesso ad ulteriori risorse sulla viabilità. Saranno così finanziati 67 progetti esecutivi che andranno a completare il grande programma sulla viabilità realizzato in questi ultimi anni dalla Regione, aggiungendosi agli oltre 330 progetti già finanziati per oltre 640 milioni di euro”. Errico aggiunge: “Continua dunque il lavoro per il miglioramento e la messa in sicurezza della rete infrastrutturale stradale regionale. Questi nuovi fondi destinati ai piccoli comuni, scaturiscono, ancora una volta, dall’ascolto dei territori che non avevano potuto beneficiare delle misure precedenti e avevano bisogno di un sostegno per interventi importanti. Ottimo il lavoro portato avanti in questi anni dal Presidente De Luca, dall’amico Luca Cascone e dalla struttura regionale: Ben vengano, dunque, investimenti mirati al miglioramento del patrimonio stradale, di cui il territorio ha davvero bisogno, – conclude Errico – così come positivi sono i riflessi economici per le opportunità di lavoro delle imprese che vi possono accedere, a tutto vantaggio della nostra economia