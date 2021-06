I due colpi di Perifano. Mastella si cautela sul Bilancio

Settimana politica che si avvia al termine ma in cauda venenum, nel senso che il weekend riserva sempre qualche sorpresa degna di nota. Questa volta i botti la cronaca politica li ha riservati alle transumanze da uno schieramento all’altro, cosa del tutto legittima nel contesto in cui ci troviamo a commentare. Perifano incassa l’arrivo di Enzo Russi, dopo De Nigris, mentre Adriano Reale, anche lui dato per approdato alla nave perifanea, al momento non conferma. “Non ho preso alcuna decisione in merito ad un mio eventuale coinvolgimento nella campagna elettorale”, dice. Mastella dalla Villa Comunale, sornione, cita il principio del cantante buono che esce alla fine della rassegna canora, facendo balenare un “coup de theatre”, una sortita offensiva in controtendenza alle attuali defezioni. Per Perifano, intanto, un piccolo ostacolo per quanto riguarda “La Tua Benevento”, la cui adesione era stata annuncioata a Calata Olivella lunedi scorso. E’ arrivata la presa di posizione di alcuni esponenti dell’associazione come Marcello D’Auria, Simona D’Agostino e Stefano Tremigliozzi che si dicono del tutto all’oscuro della decisione presa dalla Rotunno e da De Lucia e denunciano scarsa interlocuzione interna oltre al fatto che rebus sic stantibus loro si dimettono dalle rispettive cariche perchè l’intenzione è quella di essere completamente fuori dalla corsa alle Comunali. “Fenomeni di assestamento”, commenta atarassico Luigi Perifano. Il Bilancio di prossima votazione. Qui per Mastella si aprono scenari rassicuranti. Il Ministero degli Interni da disco verde sul Bilancio di Previsione, come riporta Il Sannio Quotodiano. Il Viminale ha disposto la non contabilizzazione del Fondo di Liquidità nel documento che dovrà essere presentato all’attenzione dell’assemblea per fine luglio e questo, di fatto, consentirà a Mastella di superare l’ostacolo visto che la materia è competenza dell’Organismo Straordinario di Liquidità. Il sindaco dovrà solo badare alla consistenza della sua maggioranza, che non è affare da poco, ma non dovrebbe avere problemi a superare l’ultimo ostacolo della sua avventura a Palazzo Mosti. Ok sul Bilancio, meno sul Bando Periferie, fatta eccezione il giubilo per l’archiviazione degli esposti di Altrabenevento. L’ANAC ha espresso, tuttavia, riserve sul resoconto del RUP e attende il nuovo project financing, riveduto e corretto, di Lumode. Si dovrà capire se l’inversione dei rapporti numerici tra parte pubblica e parte privata converrà ai casertani che da quattro mesi non danno notizie di sorta.