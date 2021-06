Elezioni, sindaco di Salerno Napoli: con Mastella perfetta sintonia

Inizia una settimana interessante sul fronte delle amministrative a Benevento. Mastella perde De Nigris e Russi a vantaggio di Perifano ma potrebbe incassare il sostegno di Gigi Scarinzi. Ritenuto assai cordiale il colloquio che c’è stato tra i due venerdi pomeriggio e che potrebbe portare ad una alleanza che riporta alle origini: papà Mario, direttore generale dell’Asl di Benevento, ha per anni rappresentato uno degli uomini più importanti del mastellismo in città. Gigi Scarinzi ammette che l’operazione è più che fattibile ma che per ora non si è giunti ad una formalizzazione della collaborazione. Mastella avrà compreso che è meglio darsi da fare in modo autonomo piuttosto che attendere intercessioni da Santa Lucia che per la verità non è mai riuscito ad incassare. Perifano lo incalza ma la battaglia si presenta solo agli inizi e gli sherpa sono tutti a lavoro indefessamente. Sul fronte di Arco è prevista per la fine del mese la decisione di Gabriele Corona se concorrere o meno con una lista Altrabenevento. Intanto, oggi a Benevento è arrivato anche il sindaco di Salerno Napoli, invitato per la questione dei Longobardi. Mastella ha più volte messo in guardia che la sua posizione nelle altre piazze al voto non appare scontata se non vengono prese in considerazione le sue esigenze interne e in queste altre realtà chiamate a votare c’è Salerno. Napoli, diplomaticamente, fa capire che la situazione e con Mastella e con le altre forze politiche di stampo moderato è assolutamente fluida.

