Benevento| Agostinelli censura Ruggiero: “e’ accecato da antimastellismo acuto”

Le schermaglie elettorali beneventane coinvolgono anche luoghi e personaggi lontani dalla cinta muraria cittadina. La Rocca dei Rettori è uno dei teatri in cui si consuma il confronto tra mastelliani e antimastelliani. La opposizione solitaria del sindaco di Foiano Valfortore Ruggiero, aspra e va detto puntuale, è censurata dal sindaco di San Bartolomeo in Galdo Agostinelli che ne scorge, a larghi tratti, i segnali di un eccessivo livore nei confronti del Presidente della Provincia Di Maria e del Sindaco di Benevento Mastella. “Baruffe fortorine”, si potrebbe dire. In questa nota, Agostinelli, con arguzia, ne sottolinea gli eccessi.

“Se fosse ancora in vita mio nonno, certamente direbbe che “Peppe ha perduto i buoi ed ora va cercando le corna”!

L’unico teatrino a cui assistiamo nel Fortore è quello offertoci gratuitamente dal Sindaco di Foiano, tal Giuseppe Ruggiero, che in più di un’occasione, in presenza di noti amici, si è auto definito il “feudatario del Fortore”!

Probabilmente affetto da un evidente “Complesso di Aristotele”, il collega il più delle volte farebbe bene a tacere; rimedierebbe sicuramente qualche bella figura in più e forse potrebbe ottenere maggiore considerazione oltre i confini del proprio borgo. Accecato da una sterile battaglia nei confronti del Presidente Di Maria e nei confronti del Sindaco Mastella, mal tollera ogni tipo di azione, meritoria o meno, condotta da uno dei due o da chi si onora della loro amicizia.

Se “Mastellismo” significa stima e apprezzamento nei confronti di uno dei pochi (se non l’unico) Sannita oggi in grado di parlare di Politica con la “P” maiuscola, sono fiero dell’etichetta attribuitami dal Foianese. Non sono mai entrato nel merito di questioni squisitamente amministrative che non riguardano la mia comunità e bene farebbero altri colleghi a fare altrettanto. Se si tratta di iniziative vuote e senza senso, avremo modo di vederlo. Una cosa è certa: non ho mai fatto chiacchiere, ma sempre e solo fatti! Gli altri possono dire altrettanto?

Attenzione caro Peppe: “in faciem recidit, quidquid in astra iacit”. Ti ritorna sul viso quanto sputi verso il cielo.