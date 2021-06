Elezioni, confronto tra Perifano e i dirigenti della Democrazia Cristiana

Luigi Diego Perifano, candidato sindaco di ‘Alternativa per Benevento’, assieme a Pasquale Orlando si è confrontato con il gruppo dirigente della Democrazia Cristiana e nello specifico con Vittorio Adelfi, segretario della Dc Campania e capolista per il partito alle prossime elezioni comunali di Napoli, e Carla Crafa, dirigente della federazione sannita. Un incontro cordiale in cui sono state verificate possibili convergenze programmatiche nell’ottica di una eventuale adesione della Dc – soggetto depositario dello storico simbolo della Balena Bianca – alla coalizione di Alternativa per Benevento. “Valutiamo con interesse le proposte presentate da Luigi Diego Perifano” – afferma Adelfi. “Il nostro partito, infatti, attribuisce grande importanze alle tematiche ambientali, così come il candidato sindaco di ApB. In particolare, la discussione ha riguardato l’esigenza di riorganizzare al meglio l’intero ciclo dei rifiuti, settore al quale bisogna approcciarsi in maniera nuova perché può rappresentare una risorsa da valorizzare e non, come accade ora, solo un costo per la comunità e per il territorio”.

A ribadire i valori che caratterizzano la Dc è stata invece Carla Crafa: “Il nostro partito – spiega la dirigente sannita – si muove nel solco dell’insegnamento sturziano, ancora assolutamente attuale perché teso a promuovere libertà e democrazia, con un’attenzione costante ai bisogno e alle esigenze delle famiglie”. Alla soddisfazione espressa a margine dell’incontro dai dirigenti Dc fanno eco le parole di Luigi Diego Perifano: “E’ stato un confronto proficuo. L’auspicio è che si possa raggiungere una piena intesa con il partito della Democrazia Cristiana il cui sostegno andrebbe a rafforzare ulteriormente l’area moderata e di ispirazione cattolica già largamente rappresentata nella nostra coalizione”