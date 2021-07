Associazioni, Vallone (FdI): “Occore sinergia con le sigle culturali e di volontariato”

“Le associazioni culturali cittadine, impegnate nella divulgazione dell’importante storia che Benevento vanta, fanno sapere attraverso la stampa come la politica locale risulti quasi disinteressata all’importante lavoro svolto da queste ultime”.

Così Ciro Vallone, esponente provinciale di Fratelli d’Italia Sannio, commenta la nota delle Associazioni Culturali che operano a Benevento nel settore del turismo.

“Parliamo tanto di turismo -prosegue Vallone – e poi non si tengono in considerazione le realtà impegnate nel settore? Mi sembra un forte controsenso. Non solo condivido pienamente la disamina delle associazioni Isidea e Verehia, ma ritengo inoltre che questa pubblica denuncia ci debba far riflettere sul modo di operare della nostra Amministrazione Comunale.

Mi farò promotore all’interno di FdI di un dialogo aperto con le sigle succitate, ringraziandole per la loro instancabile opera di divulgazione della nostra storia, purtroppo ancora troppo spesso non inserita nei circuiti turistici nazionali per l’inefficienza dell’Ente preposto e la distrazione costante dei politici sanniti. Solo con il dialogo e lavorando insieme si possono raggiungere obiettivi comuni come lo sviluppo turistico di Benevento e del Sannio”.