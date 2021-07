Housing sociale, PD Benevento: “governo Mastella all’insegna della sciatteria e dell’approssimazione”

La revoca dei finanziamenti decisa da un decreto della Giunta regionale in merito ai finanziamenti dell’housing sociale di Capodimonte. L’Amministrazione Mastella ha affidato al dirigente Iadicicco l’onere della replica argomentando circa l’intera vicenda. Il PD interviene con una nota ufficiale a firma della Segreteria cittadina del partito e appare assai palese che la questioni entri a pieno titolo, e pure giustamente, nella campagna elettorale in atto. “Ieri, 2 luglio, si è verificata una beffa per la città. Con atto del dirigente della Regione Campania, Anna Martinoli, numero 66/2021, il finanziamento di cui sopra è stato revocato destinandone una parte, 4.420.781 euro, alla città di Salerno. L’amministrazione Mastella è stata capace di buttare alle ortiche una straordinaria opportunità di intervento di edilizia sociale rivolta alle fasce popolari della nostra città. Sciatteria, non curanza, approssimazione hanno avuto la meglio su anni di lavoro e di impegno. La cosa desta, giustamente, rabbia, indignazione e persino sconforto. Si è persa una grande opportunità di lavoro per le aziende e le professionalità locali oltre al danno di vedere svanire la possibilità di dare una risposta concreta, a prezzi calmierati, al “problema casa” cui molte famiglie di Benevento aspiravano da tempo. Quello della casa è un diritto primario di ogni famiglia cui l’amministrazione Mastella ha, colpevolmente ed irresponsabilmente, corrisposto l’indifferenza di chi non ha mai veramente voluto fare il Sindaco di questa Città, avendo invece altre mire politiche.