Rimpasto di giunta a Limatola: Parisi nomina D’Agostino e gli affida cinque deleghe

4 Luglio 2021 | by Enzo Colarusso

Politica

Il dottore Biagio D’Agostino è un nuovo assessore della Giunta comunale di Limatola. Lo ha designato il sindaco Domenico Parisi con proprio decreto.

D’Agostino, 41enne, già consigliere presso il Consorzio di Bonifica Sannio Alifano, riceve le deleghe a “Pubblica Istruzione”, “Politiche del lavoro”, “Politiche giovanili”, “Contenzioso”, “Sanità”. “Faccio i migliori auguri al neoassessore – commenta Parisi – certo di come, con il suo impegno, sarà in grado di dare un contributo alla crescita di Limatola”.