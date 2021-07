Fernando Errico: “Sanità sannita eccellenza nazionale”

“La nostra Azienda Ospedaliera ‘San Pio’ è ormai un’eccellenza non solo in campo regionale ma anche nazionale”. A dichiararlo Fernando Errico, Delegato del Presidente De Luca per la Na-Ba, che ha partecipato stamattina insieme al Governatore alla inaugurazione di nuove apparecchiature e della risistemazione di numerosi reparti. “È un giorno importante per la sanità sannita – dichiara ancora Errico -. Il San Pio sta crescendo di livello e con 600 posti letto diventerà tra i centri più grandi della Regione Campania. Un livello alto raggiunto grazie all’ottimo lavoro del management e di tutti i medici, infermieri e operatori sanitari. La nostra sanità sta avendo ormai una svolta: l’uscita dal commissariamento, grazie al lavoro e alla tenacia del nostro Presidente De Luca, ha accelerato investimenti nell’edilizia ospedaliera e anche nuove assunzioni nel comparto. Bisogna investire ancor di più sulla medicina territoriale e proprio su questo punto il Presidente De Luca avvierà a breve degli interventi “. Da qui le conclusioni di Errico: “Stiamo uscendo da un periodo difficile, sperando che non ci sia una nuova ondata di Covid subito dopo l’estate, ora e’ il momento di una iniezione economica puntando sulle infrastrutture ferroviarie e viarie: qui nel Sannio arriveranno mezzo miliardo di euro per la diga di Campolattaro, poi abbiamo i cantieri dell’Alta Velocità Napoli-Bari, poi della Fortorina e a breve anche della Telesina. C’è bisogno di collaborazione tra territorio e la Regione Campania e sono convinto che, grazie alla sinergia tra enti ed istituzioni, le aree interne e quindi il Sannio non saranno più isolate ma centrali nell’agenda politica regionale e nazionale”.