Benevento|Ordine del giorno aggiuntivo dei lavori del Consiglio Provinciale del 20 Luglio

Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha firmato l’Ordine del Giorno Aggiuntivo del Consiglio Provinciale, già convocato in prima convocazione per il giorno 20.07.2021, alle ore 15.00, ed in seconda convocazione per il giorno 26.07.2021 alle ore 11.00, presso la Sala Consiliare della Rocca dei Rettori.

Questi gli ulteriori argomenti che il Presidente Di Maria ha iscritto in discussione

1) Approvazione Definitiva Aggiornamento Piano Forestale Territoriale (P.F.T.) Annualità 2021 e Programmazione I° Piano Stralcio (Deliberazione del Presidente della Provincia n.156 del 30.6.2021).

2) Istituzione Coordinamento dei Forum dei Giovani dei Comuni della Provincia di Benevento – Approvazione del Regolamento di disciplina del funzionamento.

3) Adesione Formale alla Candidatura UNESCO denominata “Global Geopark” presentata dall’Ente Parco Regionale del Taburno-Camposauro.

4) Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs n. 267/2000. Giudizio: Corte di Appello di Napoli – Sannio Ambiente e Territorio srl + Provincia di Benevento c/Lapidei del Monforte srl.

5) Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs n. 267/2000. Giudizio: Tribunale Civile di Napoli. Provincia di Benevento c/ Regione Campania – R.G. 12237. Rivalsa refusione somme erogate a titolo di risarcimento danni. Provvedimenti.

6) Riconoscimento debiti fuori bilancio Art. 194, comma 1, lett. a, D. Lgs n. 267/2000 – Giudizio: Corte di Appello di Napoli – R.G. 4810/2015 – Ruggiero Pasqualina ed Eredi Esposito Gabriele.

7) Voti al Parlamento per la approvazione della Proposta di revisione normativa della legge 11 febbraio 1992, n.157, volta al contenimento della fauna selvatica esclusivamente della specie cinghiale.