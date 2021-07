5Stelle sciolgono le riserve: “appoggeremo Perifano ad ottobre”

Pasquale Maglione lo aveva ribadito nella sua ultima intervista concessa a Lab Tv: il nostro appoggio a Perifano non è in discussione e non lo sarà mai. Maglione parò di serietà politica e pare che l’impasse al vertice del Movimento, che fa registrare l’ascesa di Giuseppe Conte, stia producendo anche la soluzione delle varie vertenze locali in quei centri dove si va a votare ad ottobre. In una nota diramata dall’intera compagine parlamentare pentastellata e dalle consigliere comunali Mollica e Farese, si legge che “il Movimento 5 Stelle, coerentemente con quanto costruito in questi mesi, è pronto a sostenere la candidatura di Luigi Diego Perifano a Sindaco di Benevento”. Una ufficialità che non è mai apparsa scontata, pur sussistendo tutte le buone ragioni e i relativi intenti politici per perseguire la volontà di non disattendere il “patto di casa Farese” col PD. “Un percorso di condivisione, prosegue il comunicato, costruito in sinergia con le altre forze politiche e civiche della coalizione che in questi mesi ha visto il Movimento protagonista e promotore insieme al Partito Democratico. È necessario offrire una alternativa concreta alla gestione della città di Benevento, il cui fallimento amministrativo attuale è sotto gli occhi di tutti. Un percorso frutto della capacità di fare sintesi tra le sensibilità dei diversi attori coinvolti che ha permesso la definizione di una specifica piattaforma programmatica e valoriale. Il Movimento 5 Stelle sosterrà, quindi, con convinzione, la coalizione e, nei prossimi giorni, avvierà tutte le iniziative necessarie affinché, ancora una volta, i protagonisti siano i cittadini”.