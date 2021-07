E’ in corso a Napoli una riunione del centrodestra regionale per trovare la via definitiva alla ormai tragicomica scelta del candidato che rappresenti la coalizione alle amministrative di ottobre. Alla riunione ci sarebbe anche Forza Italia. A Benevento dovrebbe essere ratificata la scelta di Rosetta De Stasio che ha già dato la propria adesione ma vincolata ad un tempo preciso. La riunione è cominciata in tarda mattinata.