Francesco Maria Rubano confermato Vice Coordinatore regionale di Forza Italia

‘Ringrazio il coordinatore regionale, Domenico De Siano, per l’incarico affidatomi. La dirigenza del partito del Presidente Silvio Berlusconi in Campania, rafforzata da intelligente unità, inaugurerà una nuova stagione programmatica di rilancio in grado di individuare concrete soluzioni alle emergenze della Campania. Mi sia consentito di ringraziare e di destinare la mia sincera gratitudine al coordinatore nazionale del partito Antonio Tajani per avermi trasmesso, lo scorso anno e dopo una lunga pausa, le giuste motivazioni ed il necessario entusiasmo per riprendere un impegno attivo di carattere partitico, affidandomi all’indirizzo dell’Europarlamentare Fulvio Martusciello a cui mi sento legato, per contribuire a dare linfa vitale al partito nel Sannio ed in Campania. Saremo una squadra vincente!”

Fulvio Martusciello:

“Formulo sentiti auguri al giovane Sindaco Francesco Maria Rubanoper la fiducia rinnovatagli dai vertici regionali del partito, di concerto con il coordinatore nazionale Antonio Tajani. Auspico che unitamente alla dirigenza regionale farà un buon lavoro, a cominciare dalla sua provincia. Nel Sannio, infatti, sono certo che contribuirà ad affermare risultati programmatici ed elettorali positivi. Ad iniziare dalle imminenti elezioni di 21 amministrazioni comunali, dal rinnovo del consiglio provinciale per poi passare alle elezioni politiche il cui obiettivo sarà quello di garantire a Forza Italia l’elezione di un proprio rappresentante nel prossimo parlamento.

Ci riusciremo. ”

Nascenzio Iannace:

A nome del coordinamento provinciale di Forza Italia, esprimo vivo apprezzamento per la riconferma di Francesco Maria Rubano nel ruolo di vice-coordinatore regionale di Forza Italia. Con Francesco e l’intera dirigenza provinciale ci attende un lavoro improntante in occasione delle prossime Amministrative che interesseranno sia Benevento che gli altri comuni della provincia chiamati al voto. Il nostro obiettivo è quello di affermarci in ogni realtà, eleggendo un numero considerevole di amministratori locali, integrando una classe dirigente forte e competente. In tal modo porremo le basi per affrontare nella maniera migliore i prossimi appuntamenti elettorali, a cominciare dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale e proseguire con le Politiche, che vedranno di sicuro un rappresentante sannita eletto in Forza Italia, come da apposito percorso tracciato dalla dirigenza nazionale e regionale.”