Centrodestra, la telenovela continua. Lunedi Grant a Benevento per rilanciare l’unità

Ci si attendeva qualcosa di più dall’incontro di ieri sera di Fratelli d’Italia ma tutto è ancora avvolto in un clima di incertezza e siamo ormai ad agosto. Il rischio di arrivare alla pausa estiva senza il candidato diventa, di giorno in giorno, un fatto quasi normale per una ex coalizione in cui ognuno fa il cacchio che gli pare, a partire da Forza Italia o come intenderà chiamarsi per intraprendere la corsa al fianco o per meglio dire a ruota di Clemente Mastella. Il vertice della Fiamma si aggiorna a lunedi quando a Benevento tornerà un Valentino Grant semplicemente nauseato da tutto quanto sta accadendo. Ha chiesto che si torni a dialogare, lo ha detto anche a Lab Tv ieri mattina, perchè si sta aprendo una crisi ancora se possibile più vasta nelle altre realtà al voto in cui la fuoriuscita di Forza Italia viene vista come una diserzione che mette in discussione tutto il puzzle. Il centrodestra rischia di sfasciarsi dappertutto e Benevento sarebbe l’apripista di questa crisi viscerale alla quale non si riesce a trovare soluzione. Colpa di chi cambia atteggiamento in cambio di chissà che cosa? Probabile. Colpa di una classe dirigente del tutto inefficace, incapace di trovare la quadra e l’intesa ? Quasi certo. Il risultato è che se nell’opinione pubblica monta una certa voglia di destra sono i partiti di riferimento che dimostrano tutta la loro pochezza di classe dirigente. Prendiamo Forza Italia. Chi prende decisioni in questo partito? Martusciello, De Siano o Cesaro o forse il riconfermato vicecoordinatore Rubano? Parrebbe Martusciello, che di professione fa l’europarlamentare, al tempo dei partiti i quadri dirigenti non contavano i parlamentari, il quale ci ha abituati a bruschi cambiamenti di rotta, con Mastella in particolare. Dopo averne detto di tutti i colori, dopo l’abbandono del Viandante, avrebbe avuto con lui una nuova folgorazione e autorizzato il passaggio degli epigoni azzurri in seno al sindaco di Benevento perchè magari scontento delle cose da un’altra parte. Da parte sua Federico Paolucci, attraverso un post vergato in piena notte, prova a fare qualche considerazione. “Domanda: ma che Forza Italia sia andata con Mastella è una questione solo locale? E, se così è, perché non è stato dato il via libera a Rosetta De Stasio sull’accordo tra Lega e Fratelli d’Italia? Se non è una questione solo locale, Forza Italia sarà estromessa da tutte le coalizioni di centrodestra, almeno in Campania? E se così non è, perché non si chiede scusa a Rosetta e le si chiede di candidarsi con Lega e Fratelli d’Italia, come era nella nostra proposta? Delle due l’una”. Chi vuole rispondere si faccia avanti.