Benevento| Elezioni, la giovane Michela Pino candidata con “Meglio Noi”

Ancora una candidatura che arriva dalle contrade e dalla società civile per la lista mastelliana ‘Meglio Noi’. Questa volta a decidere di ‘sposare’ il progetto Mastella e la compagine promossa dal presidente dell’Asi Luigi Barone è la giovane Michela Pino, residente a Monte Pino. Responsabile di una sezione della sala di un noto ristorante, la giovane Michela Pino ha le idee chiarissime: “Il mio impegno è principalmente per la mia zona che necessita di una particolare attenzione. Viabilità, pubblica illuminazione, attenzione alla difesa dell’ambiente, problematica cinghiali, sono questi gli argomenti sui quali apporterò il mio contributo”, spiega la candidata di Meglio Noi che pone però l’attenzione anche sull’Appia: “E’ necessario realizzare una rotatoria sulla Statale, così come è indispensabile attenzionare i lavori per la riapertura della ferrovia per Cancello con la soppressione del passaggio a livello”. Infine Michela Pino auspica “un impegno concreto anche pe i giovani e le politiche sociali. Le nuove leve vanno incentivate a restare sul nostro territorio con nuove opportunità”, conclude.