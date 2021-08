Biodigestore addio, Barone: “zittiti i tanti scienziati dello sproloquio”

Il biodigestore a Ponte Valentino non si farà. La Regione Campania ha archiviato la pratica che era stata motivo di grande preoccupazione per gli ingenti interessi che anche in questo caso imperversavano sulle teste dei cittadini beneventani ed anche di quelle aziende dell’indotto, per lo più agroalimentari, che vedevano in quell’impianto da 110mila tonnellate una minaccia potente alla loro produzione. Una corale avversione al progetto corredata dalla relazione dell’Unisannio, totalmente contraria alla localizzazione ivi di un impianto del genere. Esulta il presidente del consorzio Asi Barone che elogia lo spirito di unità espresso dall’ente che dirige, dal Comune e dalla Provincia che ha condotto “dal pelago alla riva”, e fa anche discreta opera di propaganda politica di cui è legittimo il ricorso. Intervenendo al nostro telegiornale Barone attacca quelli che definisce i tanti ‘scienziati’, di cui non è difficile risalire alla identità, maestri nell’arte dello sproloquio, e che avevano addebbitato all’Asi la responsabilità di avere autrorizzato il biodigestore.