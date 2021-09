De Pierro e DDl Zan, la nota di Potere al Popolo Sannio

“Con profondo sconcerto apprendiamo le parole del capogruppo PD Francesco De Pierro, il quale, nell’evidente tentativo di difendere le recenti dichiarazioni del Presidente della Regione De Luca sul DDL Zan, ha biasimato chi in queste ore sta ironizzando sulle parole del Presidente (con tutta probabilità riferendosi soprattutto a qualche collega di partito), sostenendo che ciò renda “un cattivo servizio alla Campania e al Partito Democratico che deve parlare a tutte le sensibilità culturali, come si conviene a una formazione politica plurale e inclusiva.”

L’altro ieri il Presidente de Luca ha mandato al diavolo chi reputava necessario prevedere una giornata di sensibilizzazione sull’omotransfobia nelle scuole primarie – come attualmente previsto dal DDL Zan – dichiarando che lui sarebbe favorevole a prevederne una verso la fine del ciclo della scuola secondarie di II grado.

Non è chiaro cosa intenda De Pierro per “pluralità ed inclusività” nel ventunesimo secolo. Tuttavia è evidente quanto la sua posizione sulla scuola pubblica sia legata ad una visione retrograda di società in cui non si può parlare di cosa sia la società reale perché qualcuno si offenderebbe. De Pierro e De Luca dovrebbero sapere che nelle scuole campane ci sono già docenti in grado di elaborare sessioni e percorsi didattici che istruiscono gli studenti di ogni ordine e grado ai concetti di diversità, inclusione ed uguaglianza. Infatti, nelle scuole italiane si parla di rispetto delle diversità già da tanti anni. Probabilmente i politici citati qui sopra non se ne sono accorti perché troppo impegnati a fare sparate nei salotti televisivi o a insultare i cittadini via dirette Facebook invece di impegnarsi a garantire un servizio scolastico di qualità a tutti i cittadini.”