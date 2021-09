Comune Benevento, Osl, Serluca: ‘chiesto al dirigente referente di relazionare in merito nella speranza di assicurare serenità a questa campagna elettorale’

Di seguito la risposta dell’Assessora al Bilancio e al Patrimonio del Comune di Benevento, Maria Carmela Serluca, in risposta alle dichiarazioni dei tre consiglieri del PD, Varricchio, Fioretti e Paglia.

“Ho letto con stupore l’interrogazione dei tre consiglieri comunali del PD, Fioretti, Varricchio e Paglia in relazione alle modalità di definizione di un contenzioso relativo alle indennità di esproprio e affitto di un capannone nella zona industriale di contrada Olivola.

Colpisce come candidati con esperienza già maturata in Consiglio comunale, a sostegno di una coalizione guidata da un candidato sindaco che sottolinea spesso le proprie competenze giuridiche, possano scivolare proprio su questioni di ordine tecnico ed amministrativo. Basterebbero rudimenti di Giurisprudenza per sapere che i rilievi posti nell’interpellanza indirizzata al Sindaco e alla sottoscritta non sono nella disponibilità dell’ente ma sono di strettissima competenza dell’organo di liquidazione del dissesto finanziario e del dirigente nominato referente Osl che sono assolutamente autonomi e indipendenti dal Comune.

Evidentemente la tensione elettorale gioca brutti scherzi.

In ogni caso, per senso di responsabilità e per placare gli animi dei candidati consiglieri è stato chiesto al dirigente referente Osl di relazionare in merito nella speranza di assicurare serenità a questa campagna elettorale”.