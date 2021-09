Mastella arringa la piazza e avverte i colonnelli

Vincere, vincere, vincere, possibilmente al primo turno. Mastella arringa la folla dei candidati che ha sfidato la pioggia per essere presente a Piazza Roma alla presentazione delle dieci liste e del programma di governo che lui ha ion mente per i prossimi 5 anni. Un programma largamente diffuso mercoledi scorso, la vera ragione della reunion a Piazza Roma era mostrare i muscoli agli avversari che tra loro già si organizzano per fargli la festa al ballottaggio a prescindere da chi vi arriverà. Moretti, Perifano, più difficilmemente la De Stasio ma per Mastella l’obiettivo è quello di assicurarsi il primato subito anche se sa che non sarà affatto semplice. Inquadra in Moretti quello che ritiene il suo vero antagonista, ma più di tutto ammonisce i suoi colonnelli a non tentare la strada del voto disgiunto che lo potrebbe davvero danneggiare. Mastella è il classico uomo solo al comando ma non appare essere Coppi al cospetto di una piazza sgacemente orchestrata dalla consorte, la senatrice Lonardo

