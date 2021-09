Rotondi verso il voto, grande partecipazione per il primo comizio di “ViviAmo Rotondi”

Numerosi i cittadini presenti all’evento di apertura della campagna elettorale “ViviAmo Rotondi”, lista che sostiene la candidatura a sindaco del commercialista Pino Gallo. Nel piccolo centro caudino la competizione è entrata nel vivo e durante la manifestazione, che si è svolta ieri sera nella centralissima piazza Vittorio Emanuele nel rispetto della normativa anti-Covid, si sono presentati tutti i candidati della compagine a sostegno di Gallo: un gruppo composto da veterani della politica locale ma anche da volti giovani, tutti spinti da un’unica mission: lavorare nell’interesse di tutta la comunità e mai del singolo. Il pubblico ha ascoltato con interesse gli interventi di tutti i candidati.

“Dalla nostra parte – ha spiegato il candidato sindaco Pino Gallo – abbiamo l’esperienza di persone che hanno già condiviso con me l’attività amministrativa appena trascorsa ma anche le inesauribili energie dei giovani che hanno sposato il nostro progetto e portato nuova linfa alla nostra compagine”

Nel corso della manifestazione sono stati esposti ai numerosi cittadini presenti alcuni risultati raggiunti dall’amministrazione uscente: “Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e di spazzamento stradale – ha sottolineato Gallo – oggi sono finalmente degni di un paese civile. Importanti opere pubbliche sono state realizzate: il nuovo campo sportivo Luigi Gallo, i campetti polivalenti, il cimitero comunale, la scuola elementare; altre sono in corso: mi riferisco al rifacimento della casa comunale e di via Caudina i cui lavori partiranno a breve. Tanto è stato fatto in questi anni ma sappiamo bene – ha aggiunto il commercialista – che c’è ancora molto da fare: in cantiere abbiamo tanti progetti, si tratta di azioni realizzabili, non utopie.”

Occhi puntati su ambiente e politiche sociali. Gallo ha annunciato: “Per il disinquinamento del fiume Isclero il nostro Comune ha già sottoscritto un protocollo d’intesa con gli altri enti attraversati dal corso d’acqua. Abbiamo in mente un progetto complessivo di risanamento degli alloggi di edilizia popolare. Non faremo mai mancare – ha concluso il candidato sindaco di “ViviAmo” – il nostro sostegno a chi vive un momento di difficoltà. Non lo abbiamo mai fatto e non lo faremo in futuro”