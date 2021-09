San Giorgio del Sannio. Alto Calore, M5S: “Richiesta di fallimento doverosa, disservizi denunciati da tempo”

14 Settembre 2021 | by Redazione Bn

Politica

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Francesca Maio Consigliere Comunale M5S San Giorgio del Sannio:

“Il M5S, attraverso la nostra consigliera al comune di San Giorgio del Sannio Francesca Maio con l’ausilio del gruppo di attivisti, ha da sempre denunciato a tutte le autorità competenti, le innumerevoli negligenze del servizio di gestione idrica di Alto Calore Spa. Oggi la richiesta di fallimento della società da parte della Procura della Repubblica di Avellino dà conferma a quanto noi denunciavamo da tempo. Certamente non cantiamo vittoria per la certificazione di un fallimento. Piuttosto rendiamo merito al lavoro svolto dalle autorità competenti che hanno fatto luce su una gestione indegna che ha danneggiato tantissimi cittadini dei comuni del Sannio e dell’Irpinia e restiamo attenti ai risvolti della vicenda, esprimendo l’auspicio che il futuro possa finalmente riservare una gestione dignitosa di uno dei servizi fondamentali per le comunità. Auspichiamo che quanto sancito dalle autorità giudiziarie non diventi il pretesto per avviare processi di privatizzazioni, bensì sia lo sprono affinché si avviino percorsi di ristrutturazione aziendale da accompagnare con una governance che sappia guardare agli interessi dei cittadini e non alla mera lottizzazione politica. Il Movimento 5 Stelle continuerà a vigilare sull’operato dell’Alto Calore così come ha fatto in questi anni e i risultati delle indagini della Procura sono la conferma dell’importante lavoro di controllo effettuato”.