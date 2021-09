L’OSL scrive al Viminale: da Mastella parole diffamatorie nei nostri confronti

Prende fuoco la polemica tra OSL e il Comune di Benevento. Per la verità è l’organismo straordinario di liquidità che ha rotto gli argini e in un lunghissimo resoconto al Ministero degli Interni a firma dei componenti tutti contrattacca a ciò che ritiene un continuum di offese e di apprezzamenti poco rispondenti alla realtà che provengono dall’Amministrazione Mastella e in particolare nel Consiglio comunale del 22 luglio scorso. “Con l’OSL la mia opinione è che non ha fatto il dovere che ha fatto. L’ho detto al Ministro, al Capo di Gabinetto. Non so chi verrà successivamente…” Queste le parole, probabilmente riferite al sindaco Mastella che hanno ulteriormente esacerbato Ricciardi e compagni. “Per tali affermazioni pur ritenendo sussistere gli estremi per un esposto denuncia per le frasi diffamatorie, prive di fondamento e per altro pronunciate in Consiglio comunale noi non intenderemo procedere per vie legali solo per non accentuare possibili ed inutili polemiche cui nel tempo ci siamo sotttratti”. Parole di una durezza inusitata nei 5 anni di difficile coabitazione tra Comune e Osl, con i primi ad accusare di ritardi inammissibili i secondi nello stilare una misura esatta del quantun del debito e con i secondi a rimproverare i primi nel non avere adempiuto agli obblighi di fornire strumentazioni logistiche e supporto umano adeguato a realizzare il lavoro per cui erano arrivati a Benevento.

Un epilogo dei rapporti che pesa, specialmente in campagna elettorale, e che restituisce la esatta dimensione di un rapporto mai decollato. C’è da attendersi ora la reazione di Mastella e della sua Amministrazione ma quello che purtroppo non emerge è una definitiva chiarezza sull’entità dei debiti fuori bilancio, se sia vera l’analisi mastelliana oppure se è reale quella di Fausto Pepe che in questa vicenda è protagonista per il suo trascorso a Palazzo Mosti.