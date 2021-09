Moretti presenta Arco. “Noi la classe dirigente per il futuro della città”

Al Pala Valentino Ferrara il comizio elettorale della coalizione ARCO con Angelo Moretti candidato a sindaco. E proprio Angelo Moretti ha presentato le tre liste a sostegno della sua corsa: Civico 22, Europa Verde PER e AltraBenevento è Possibile. Tre sole liste al cospetto delle dieci di Mastella, delle cinque di Perifano e delle due che spingono Rosetta De Stasio ma che per Moretti rappresentano quanto basta per dare la spallata vincente e porsi come la novità assoluta del campo politico e civico in misura maggiore. “Siamo la vera sfida politica per dare una ventata di novità a questa città”, dice Moretti. “La città degli indicatori demografici, economici, ambientali che sono totalmente in recessione, tutte voci che attendono una inversione di tendenza e noi col nostro programma ci poniamo proprio questo obiettivo: ARCO deve dettare la linea nei prossimi 5 anni. La vicenda Osl. “Per cinque anni Benevento non ha potuto fare manutenzione, non ha potuto investire su welfare ha visto crescere tariffe altissime sui servizi, vedi Tari, Irpef e tutto questo per nulla. Il dissesto poteva e doveva essere evitato ma l’Amministrazione uscente ha fatto una valutazione politica. Se davvero si fosse inteso lavorare alla verifica e alla chiarificazione dell’entità del deficit il Comune avrebbe dovuto cooperare con l’Osl, cosa che dalla missiva inviata al Viminale non si evince affatto, anzi è scritto che non c’è stata alcuna collaborazione anche per quello che concerne il personale da delegare all’ufficio dell’organismo straordinario di liquidazione”, ha concluso Moretti.