Messaggio elettorale sul telefonino, Mastella: confronto sui temi seri e che interessano la città

Leggo l’ennesima polemica del candidato Perifano (e dei suoi supporter) che sui social lamenta di aver ricevuto un mio messaggio elettorale.

Sono rammaricato innanzitutto per il livello del confronto scelto dal mio avversario per affrontare questa campagna elettorale, ma anche nelle ultime ore che ci separano dal voto noi continueremo a misurarci sui temi seri che interessano i beneventani.

Abbiamo scelto di evitare polemiche e partigianerie anche su questioni ben più serie come quelle che investono il Comune di Sant’Agata de’ Goti e i dirigenti PD, continueremo lungo la nostra strada per il rispetto che merita la Città.

Voglio solo chiarire a Perifano che avendo accumulato migliaia di numeri di telefono, in particolare da quando il mio cellulare è nella disponibilità di tutti i concittadini, ho premesso nel testo del messaggio il rischio che potesse finire nelle mani di qualche ‘non interessato’.

Sono dispiaciuto per l’eventuale fastidio ma voglio spiegare a Perifano, il quale al mio invito ha risposto “..sarà per la prossima volta” che non ci saranno altre occasioni perché ho cancellato il suo numero.

D’altra parte, non avrei potuto immaginare un’accoglienza così polemica visto che mai aveva avuto modo di lamentarsi dei messaggi elettorali che pure gli ho girato in tante altre circostanze.