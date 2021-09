Strutture sportive a Benevento, Mastella risponde a Perifano

SPORT PRATICATO IMPIANTI SITUAZIONE IMPIANTI AL 2016 SITUAZIONE IMPIANTI DAL 2017 SCADENZA CONVENZIONE

Beach Volley Impianto sportivo Beach Volley La Società aveva un contratto di gestione stipulato con la AMTS – affidamento in scadenza Pubblicato avviso – impianto aggiudicato alla Società Yolo Sport – stipulato contratto il 18/09/2018 2028

Bocce Bocciodromo Comunale Via Ponte a Cavallo Gestito dalla Società Bocciofila Alba – in scadenza Pubblicato avviso -impianto aggiudicato alla Bocciofila DLF Benevento – stipulato contratto il 19/04/2018 2028

Bocce Bocciodromo Comunale Via Santa Colomba Gestito dalla Società Bocciofila Città di Benevento – in scadenza Pubblicato avviso -impianto aggiudicato alla Bocciofila Città di Benevento – stipulato contratto il 07/09/2018 2028

Bocce Bocciodromo Comunale Via Palermo Gestito dalla Società Bocciofila San Modesto (convenzione scaduta il 2014) (Morosa) Pubblicato Avviso – La gara è stata aggiudicata dalla stessa Società che la occupava con la precedente gestione. Più volte invitata per la stipula del contratto, non si è presentata. La Società risulta morosa. Segnalato al settore Avvocatura e al Servizio Patrimonio. Emessa Ordinanza di sfratto. Non eseguita causa Covid. Ad esecuzione di sfratto avvenuta si indirà nuova gara per l’affidamento in gestione.

Calcetto Impianto Sportivo Comunale ex CRAL Impianto gestito dalla Società FUTSAL Benevento (convenzione scaduta il 2015) (Morosa) Eseguito rilascio dell’impianto causa morosità della Società FUTSAL Benevento – Pubblicato avviso – impianto aggiudicato alla ASD Star Games – stipulato contratto il 07/09/2018 2027

Calcetto Impianto Sportivo Capodimonte Gestito dalla ASD Real Star Benevento – La Società riconsegna l’impianto. Dal verbale di riconsegna risulta che l’impianto è in pessimo stato di conservazione. Morosa L’impianto risulta vandalizzato e inutilizzabile – Pubblicato avviso – Gara deserta. Pubblicata manifestazione di interesse con allegato computo metrico per lavori da eseguire per un importo di € 48.776,79 da scomputare in quindici anni – nessun partecipante – in istruttoria una richiesta per affidamento diretto

Calcetto Impianto Sportivo Via Bellini Non assegnato – Non praticabile Pubblicato avviso – impianto aggiudicato alla ASD Sanniti Five Soccer – stipulato contratto il 14/02/2019 2029

Calcio Stadio Ciro Vigorito Convenzione scaduta – canone compensato con lavori alle torri faro Stipulata convenzione per l’uso dell’impianto “Stadio Ciro Vigorito” e adiacente campo sportivo “Carmelo Imbriani” per la Stagione Sportiva 2020/2021 . Si è provveduto alla definizione del canone di utilizzo, si è provveduto al distacco delle utenze oggi intestate alla Società. Rideterminato il canone da € 20.000 ad € 110.000,00 annue

Calcio Impianto sportivo G. Meomartini scadeva 17/07/2016 (prolungamento di anni dieci per lavori di riqualificazione a carico concessionario) Stipulato in data 15/01/2021 contratto di prolungamento con la ASD DRS Grippo per lavori eseguiti presso l’impianto. Si è proceduto al recupero dei canoni non corrisposti 2028

Calcio Impianto sportivo Mellusi 1 scaduto 12/10/2013 (regolarizzazione del prolungamento di anni dieci per lavori di riqualificazione a carico concessionario) Stipulato atto stragiudiziale per recupero canoni non corrisposti. Si è provveduto a prolungare la convenzione al 31/06/2023 ai sensi del regolamento

Ginnastica Artistica Palestra Sannio scadeva 15/04/2016 (prolungamento di anni cinque per lavori di riqualificazione a carico concessionario) concessione prolungata al 15/04/2021 per lavori eseguiti. Si sta predisponendo l’Avviso pubblico per la nuova concessione (procedura sospesa per la contestuale esecuzione di lavori di bonifica dall’amianto nelle strutture adiacenti)

Nuoto Piscina Capodimonte Convenzione in atto con la Rari Nantes (moroso) Con nota prot. n. 72676 del 07/08/2019, nel relazionare in merito ai fatti e avvenimenti connessi alla gestione dell’impianto, è stata riconfermata la decadenza del concessionario con effetto immediato invitando il settore avvocatura ad attivare le procedure finalizzate ad ottenere il rilascio dell’impianto, alla luce di quanto rappresentato con nota prot. n. 70132 del 29/07/2019.

Pallacanestro Palazzetto Mario Parente Impianto gestito dalla Società Virtus Benevento – convenzione scaduta il 2011 (moroso) Rilasciato impianto Pubblicato nuovo avviso – Igara aggiudicata ad un ATI capeggiata dalla Asd Amici del Basket – stipulato contratt0 il 30/01/2020 2030

Pallamano PalaValentino Ferrara Impianto gestito dalla Società Pallamano Benevento (convenzione scaduta il 2013) (morosi) La Società occupava l’impianto sine titulo – Si è provveduto al distacco delle utenze. Eseguito rilascio impianto. Pubblicato avviso – impianto aggiudicato ad ATI capeggiata dalla ASD Volley Benevento – contratto stipulato in data 13.04.2021 2031

Rugby Campo Rugby Via Compagna Affidato alla ASD Rugby IV Circolo con impegno di custodia, manutenzione sia ordinaria che straordinaria, disponibilità gratuita alle società e scuole per qualsiasi tipo di evento autorizzato dal Comune. Pubblicato Avviso – Gara deserta. Impianto affidato alla ASD Rugby IV Circolo alle medesime condizioni del Bando – stipulato contratto il 12/12/2018 2028

Rugby Campo Rugby Pacevecchia Impianto gestito dalla Società Rugby Benevento – convenzione scaduta il 2005 (moroso) Pubblicato avviso – Gara deserta. La Società ha manifestato l’interesse al rinnovo della convenzione alle stesse condizioni del bando. Più volte invitata alla stipula del contratto e alla regolarizzazione dei canoni dovuti. Il rappresentante legale ha sottoscritto Atto transattivo mai soddisfatto. Si è data comunicazione al Settore Legale e al Servizio Patrimonio. E’ stata emessa Ordinanza di sfratto. Non eseguita causa Covid .

Scherma Impianto sportivo ex Colonia Elioterapica esecuzione lavori Struttura affidata alle n. 2 Società Schermistiche cittadine.

Tennis Impianti Tennis Via Salvemini prorogata scadenza con scrittura privata Rep. 2016 al 08/10/2025 – moroso Stipulato atto stragiudiziale per recupero della morosità accumulata di 61.632,02 € per canoni non corrisposti – Avviata procedura per la trasformazione della convenzione in atto pubblico ai sensi dell’art.6, comma 3, del D.L. n. 179/2012 – Regolarizzata la procedura prevista dal Regolamento di allungamento concessione per lavori di riqualificazione dell’impianto. 2025

Tennis Impianti tennis Viale Atlantici Gestione affidata alla Società Circolo Tennis Benevento. Contratto scaduto. (morosa). Si disponeva il rilascio dell’impianto nel mese di gennaio 2015. Nelle more dell’espletamento di nuova gara veniva affidato alla Società Tennis Green Park Il 05/08/2019 si è provveduto alla stipula dell’atto con la ASD Tennis Green Park all’esito di procedura di evidenza pubblica e del relativo contenzioso che ne è seguito. 2029

Volley Alfredo Amato ex “Palestra Mazzini” Assegnata gestione alla ASD Accademia Volley La convenzione è scaduta il 06/01/2021 – Non si è ancora provveduto alla perfezione dell’Avviso pubblico in quanto la palestra è stata dichiarata non agibile.