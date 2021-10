Benevento|Puzio a Mastella: dici solo bugie!

Si è tenuta stamattina la conferenza stampa di chiusura della campagna ellettorale del sindaco uscente Clemente Mastella.

Antonio Puzio, candidato consigliere alle prossime elezioni comunali con Perifano e segretario provinciale di Centro Democratico, replica a quanto dichiarato da Mastella questa mattina. Il sindaco uscente ha infatti sostenuto di aver mandato via chi adesso è con Centro Democratico.

“Devo purtroppo constatare – dichiara Antonio Puzio – che Clemente Mastella continua a raccontare bugie, così come ha fatto per cinque anni. Voglio ricordare al sindaco uscente che nessuno di Centro Democratico/I Moderati è mai stato eletto con 100-150 voti, come ha sostenuto lui in conferenza stampa, e nessuno è stato mai cacciato da lui, anzi, siamo stati io e il mio gruppo gli unici ad andare via di nostra sponte e a non tornare indietro nonostante abbia fatto di tutto per convincerci a farlo. Con me – continua Puzio – l’ha fatto fino a qualche mese fa ammettendo di aver sbagliato più volte nei miei confronti.

Riguardo ai consigli comunali rimandati, a chi si riferisce? Dice che sono stati rimandati perché qualcuno doveva fare i capelli. Forse aveva preso lui appuntamento dal suo parrucchiere per farsi il colore?

Personalmente, non faccio il parrucchiere e non ci sono stati altri consiglieri parrucchieri, quindi, come già ho dichiarato, risulta evidente la quantità di bugie proferite da Mastella.

Concludo dicendo che, adesso che non farà più il sindaco, il colore lo potrà prenotare anche di pomeriggio.”

