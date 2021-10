Le liste Mastella lanciano l’allarme smartwatch: attenzione ai seggi

“Ci giungono notizie preoccupanti, anche per l’incrementata ricorrenza, circa le intenzioni di alcuni candidati al Consiglio Comunale pronti, per conquistare preferenze, a pagare elettori chiedendo in cambio una controprova fotografica, sfruttando così le gravi difficoltà economiche oggi purtroppo molto diffuse.

In particolare, vista l’attenzione che oramai normalmente viene utilizzata nei seggi per evitare che gli elettori possano portare con sé telefoni cellulari in grado di scattare istantanee, gli organizzatori di questo voto di scambio si sarebbero già dotati di appositi orologi capaci di scattare foto: strumenti forniti agli elettori prima del loro ingresso e riconsegnati una volta terminate le operazioni di voto per poter essere nuovamente utilizzati.

Ci auguriamo che aver reso note con largo anticipo le intenzioni di questi soggetti, insieme agli opportuni accertamenti delle autorità preposte, già debitamente informate, possa scongiurare tale illecito ed ignobile mercimonio.

Ringraziamo i presidenti e gli scrutatori impegnati nei seggi per il fondamentale ruolo che svolgeranno, rivolgendo loro un accorato appello affinché vigilino su questa e su altre forme di controllo e condizionamento del voto, in particolare da parte di organizzazioni criminali.” Cosi in una nota stampa Liste Clemente Mastella sindaco.