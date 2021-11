“Alle elezioni provinciali il nostro movimento sarà presente con propri candidati nelle quattro province campane chiamate al voto e questo testimonia l’ottimo stato di salute e della progressiva evoluzione del movimento con numerose richieste di adesioni anche in vista del prossimo ed importante appuntamento del 4 dicembre a Roma con la costituente di Noi di Centro”. Lo dice Clemente Mastella alla vigilia del varo della sua nuova creatura. Nel frattempo il sindaco di Benevento fa le prove tecniche di una prossima riconvergenza nel centrodestra; ad Avellino, in vista delle provinciali, Noi Campani si aggrega con Forza Italia, Fratelli d’Italia e Popolo e Territorio per dare vita alla compagine Irpinia Protagonista. Un segnale inequivocabile che Mastella sceglie a seconda della propria convenienza e questo a prescindere dalla legge elettorale che ci attenderà. Le sue carte se le intende giocare tutte pur sapendo che l’impresa della candidatura alle prossime Politiche, per se stesso o per qualche altro suo membro familiare, non appare affatto delle più semplici. Si vuole giocare la partita del Quirinale, che per molti aspetti è prodromica ad un sempre possibile ritorno alle urne anche prima della scadenza naturale della legislatura. Berlusconi ma non solo lui, nella tattica del sindaco di Benevento il suo centrismo è prospettico per ostacolare il PD. Ad Avellino Mastella si inserisce nelle pieghe di un centrodestra che non conterà sulla Lega e c’è da attendersi che lo scenario liquido dell’attualità politica non finirà di stupire in modo ancora più eclatante.