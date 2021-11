Di seguito nota stampa del gruppo del Partito Democratico al Consiglio Comunale di Benevento in merito al mancato pagamento dello stipendio ai dipendenti Trotta Bus

La notizia rilanciata dalle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti e Ugl Autoferro in merito al mancato pagamento dello stipendio di ottobre dei dipendenti di Trotta Bus non può restare priva di attenzione e di riscontro.

Si tratta di lavoratori che, nonostante il mancato pagamento, stanno continuando in maniera corretta e diligente a garantire il servizio. Ma è pur vero che si tratta di lavoratori che hanno il diritto di ricevere nei termini previsti lo stipendio e che, in questo momento, hanno ovvie difficoltà per adempiere ai propri bisogni ed alle proprie esigenze. Ad acuire la loro preoccupazione, inoltre, la mancanza di certezze rispetto alle prossime scadenze, con quella di novembre ormai prossima e con dicembre che prevede anche il pagamento della tredicesima.

Appare più che legittima, dunque, la volontà delle organizzazioni sindacali di confrontarsi con i vertici della Trotta Bus e con l’assessore ai Trasporti del Comune per ottenere le dovute spiegazioni. Come denunciato dai sindacati, però, l’incontro è stato richiesto lo scorso 25 novembre ma al momento nessuno avrebbe risposto né convocato le rappresentanze dei lavoratori.

L’auspicio, allora, è che il tutto possa risolversi al più presto, magari già nelle prossime ore e che si tratti di un caso isolato, dovuto a questioni contingenti e burocratiche e che tale ritardo non sia invece la spia di altri problemi. Pertanto, sarebbe opportuno che le istituzioni preposte si adoperassero celermente per adottare tutte le misure utili per rassicurare i dipendenti e per garantire la loro tutela”.