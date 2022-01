“Entro pochi giorni avremo i segretari regionali in tutte le regioni italiani. Il 4 dicembre poteva sembrare un’ambizione sfrenata invece a distanza di un mese è realtà. Oggi abbiamo nominato i vertici di noi Di Centro di ulteriori tre regioni”. Così Clemente Mastella, segretario nazionale di noi Di Centro, annuncia la nomina di dei vertici del partito in Veneto e Abruzzo e Friuli Venezia Giulia. “In Abruzzo abbiamo scelto come segretario regionale Angelo Di Paolo, più volte consigliere regionale, assessore regionale e sindaco della sua cittadina, Canistro, e presidente regionale Lucio Achille Gaspari, professore ordinario di chirurgia all’Università Tor Vergata e figlio dell’indimenticato ministro Remo Gaspari che tanto si prodigò e realizzò per l’Abruzzo”, afferma Mastella. “In Veneto abbiamo ripreso il percorso con l’amico Fabio Binato, in passato segretario del Ccd e dell’Udeur. Da esponente politico di Vicenza sarà segretario regionale”, prosegue il leader di noi Di Centro. “Per il Friuli Venezia Giulia abbiamo scelto quale segretario regionale Guido Dorigo, già sindaco e assessore di Gonars e già consigliere di amministrazione dell’Interporto di Cervignano del Friuli”, aggiunge ancora Mastella che conclude: “Ai neo segretari regionali formulo gli auguri buon lavoro nella certezza che lavoreranno al radicamento territoriale di noi Di Centro”.