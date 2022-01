Approvato dal Segretario Generale della Provincia di Benevento, Maria Luisa Dovetto, l’Avviso pubblico per la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per il Triennio 2022/2025.

Il provvedimento, consultabile sul portale della Provincia all’Albo Pretorio on line e nella Sezione Amministrazione Trasparente, consentirà di completare il Collegio dei Revisori dei Conti a seguito della individuazione, effettuata nei giorni scorsi dalla Prefettura del capoluogo sannita mediante sorteggio informatico, degli altri due Componenti l’organismo.

Gli aspiranti a Presidente del Collegio dovranno inviare una apposita istanza dichiarando la disponibilità a ricoprire il ruolo entro le ore 12.00 di venerdì 21 gennaio prossimo alla Provincia di Benevento esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo.generale@pec.provincia.benevento.it.

L’istanza deve contenere, secondo i modi di legge e lo schema allegato all’Avviso pubblico, dichiarazione da cui risulti:

a) iscrizione nell’elenco dei Revisori dei Conti di fascia 3 della Regione Campania, formata ai sensi del Regolamento di cui al Decreto del Ministero dell’Interno n. 23/2012; b) l’inesistenza di ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità previste dagli artt. 235 e 236 del Lgs n. 267/2000; c) rispetto dei limiti di assunzione di incarichi di cui all’art. 238/ del D.Lgs n. 267/2000; d) accettazione della carica in caso di nomina.

Alla domanda, inoltre, dovranno essere acclusi il curriculum vitae in formato europeo e pdf del documento d’identità in corso di validità.

Non possono essere nominati i candidati che abbiano già svolto l’incarico per due mandati, anche non consecutivi, di Revisore contabile presso la Provincia di Benevento, ai sensi dell’art. 235, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.

Le domande dovranno essere firmate con sottoscrizione digitale o con sottoscrizione del documento cartaceo debitamente scansionato.

La responsabile del procedimento è il Segretario Generale Dovetto.

Per maggiori informazioni si può consultare l’Avviso Pubblico all’Albo Pretorio on line, al seguente link: https://www.provincia.benevento.it/node/44623.