“Nessuna vacanza romana. Clemente Mastella è segretario politico di Noi di Centro, tra i registi di una federazione centrista che è stata decisiva nello sciogliere il nodo del Colle e arrivare alla rielezione di Sergio Mattarella. Aveva tutti i titoli per partecipare attivamente alle fasi politiche dell’ultima settimana. Tanto più che la rete di relazioni coltivata in questi giorni ha consentito importanti interlocuzioni in tema di Pnrr, a vantaggio di Benevento e dei suoi cittadini”. “I principali media nazionali, i programmi di maggiore audience, i principali quotidiani di carta stampata e on line hanno corteggiato il Sindaco di Benevento e fatto a gara per averlo come ospite, analista politico e certamente anche per godere della sua bonaria simpatia. Ciò ha consentito alla città di Benevento di conseguire un ritorno d’immagine e una notorietà letteralmente eccezionali. Comprendiamo che ad alcuni questo abbia provocato antipatici inconvenienti e per questo che consigliamo a molti detrattori in servizio permanente alcuni prodotti farmaceutici per lenire i dolori dell’ultima settimana: il Maalox per pettinare lo stomaco o il Realsil per disintossicare il fegato”, concludono gli assessori della Giunta comunale e i consiglieri della maggioranza