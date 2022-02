14 Febbraio 2022 | by redazione Labtv

“Esprimiamo solidarietà, unendoci al sindaco Mastella che lo ha fatto durante la seduta, al segretario generale Riccardo Feola, oggetto nel corso dei lavori del Consiglio comunale, di un attacco verbale scomposto e inopportuno”. Così in una nota i capigruppo di maggioranza e gli assessori di Palazzo Mosti.

“Non consentiremo che taluni esponenti delle opposizioni superino il confine del contegno istituzionale e trasformino il Consiglio in un’arena, trascinando nella bagarre anche figure tecniche e al di sopra delle parti”.

“Inutilmente teatrale è stato anche l’abbandono dell’Aula da parte dell’opposizione. Il dibattito consiliare non è sine die. La prerogativa di chiuderlo e suggellarlo spetta al Sindaco. E’ stato sempre così ed è giusto così. Provocazioni e atteggiamenti chiassosi invece non scalfiscono l’amministrazione e la maggioranza. Che tristezza invece constatare poi che certa sinistra è disposta ad andare a rimorchio di una esponente della Lega, ex estrema destra e ora scaricata pure da esponenti della sua area politica. Un calderone alimentato solo dal risentimento”.