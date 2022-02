“In seguito all’ok da parte del Consiglio – spiegano Cappa e Farese – oggi pomeriggio l’assemblea dei soci ha rinnovato la durata della società e l’adeguamento del suo assetto. Ciò consentirà al Patto Territoriale della Provincia di Benevento di partecipare con un progetto pilota all’avviso pubblico emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico sul quale sono stati stanziati 105 milioni di euro.

Il progetto pilota che sarà candidato a finanziamento sarà volto allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese, valorizzando modelli gestionali efficienti con progetti presentati sia da imprese che da Enti nei seguenti ambiti: competitività del sistema produttivo, in relazione alle potenzialità di sviluppo economico dell’area interessata; valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile; transizione ecologica; autoimprenditorialità; riqualificazione delle aree urbane e delle aree interne”.

Il Comune di Benevento oltre ad aver rinnovato la sua partecipazione alla società ha anche elaborato una proposta progettuale candidandola a finanziamento in tale progetto. “La richiesta presentata – spiegano l’assessore ed il presidente della commissione consiliare alle Partecipate – riguarda il secondo stralcio della strada Spezzamadonna di Contrada Olivola, nello specifico l’ampliamento del tratto che dalla zona dell’aeroporto conduce alla complanare con la strada statale Telesina con un valore complessivo dell’opera pari a 1,2 milioni di euro. Per questo progetto il nostro ringraziamento va anche al settore Opere Pubbliche del Comune che ha prontamente risposto all’opportunità presentatasi. Tale progettualità si sviluppa in continuità con le azioni già poste in essere, considerato che il primo stralcio era stato già realizzato grazie ad un finanziamento Mise al Patto Territoriale, e in una logica volta a fornire le adeguate infrastrutture a supporto dell’area.

Siamo sicuri che le proposte progettuali presentate dalle imprese e che comporranno il progetto pilota siano qualitativamente competitive e auspichiamo che il Patto possa essere ammesso a finanziamento dal Ministero dello Sviluppo Economico.

“Con l’approvazione in Consiglio Comunale oggi del nuovo Statuto del Patto Territoriale della Provincia di Benevento intendiamo offrire una nuova opportunità di sviluppo all’economia del territorio”. Lo dichiarano in una nota congiunta l’assessore alle Società Partecipate del Comune di Benevento Attilio Cappa ed il presidente dell’omologa commissione consiliare Francesco Farese.

Abbiamo lavorato – concludono Attilio Cappa e Francesco Farese – per offrire nuove opportunità tramite uno strumento di sviluppo territoriale che aveva invece cessato le sue funzioni. Su questo fronte l’Amministrazione si farà trovare sempre pronta offrendo adeguato supporto all’economia locale”.