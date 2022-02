“Il Presidente del Consiglio Comunale ha permesso che l’intero Gruppo di Maggioranza, con la Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del

25.11.2021 escludesse l’intera minoranza consiliare dalla Commissione Edilizia Comunale, autorizzando una votazione viziata che non

avrebbe mai consentito ai 4 Consiglieri di minoranza di potere esprime un proprio rappresentante all’interno della Commissione Edilizia,

dovendo ciascun Consigliere Comunale esprimere i cinque nominativi dei componenti”. Lo denuncia il consigliere di Airola Pippo Maltese in un documento ufficiale cofirmato da Giulia Abbate.

“Tale sistema antidemocratico ed offensivo già dalla sua proposta, ha garantito, giocoforza, tutte le 5 posizioni ai soli nominativi espressi dai 9 Consiglieri di Maggioranza, avendo questi quasi il doppio delle possibilità rispetto ai 4 di minoranza. Tale atto di prepotenza politica ed amministrativa viola gravemente i Diritti dei Consiglieri Comunali, non permettendo agli stessi di partecipare, proporzionalmente, ai lavori degli organismi collegiali comunali con propri rappresentanti, ostacolando di fatto l’attività di controllo sulla gestione amministrativa dell’Ente, garantita dalla Legge (Art. 43 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.00) e dallo Statuto del Comune di Airola (Art. 13).

La Legge (Art. 44 c. 2 DLGS n. 267 del 18.08.2000), conferisce al Consiglio Comunale la capacità di istituire al proprio interno le

Commissioni consiliari permanenti, delegandone la disciplina allo Statuto Comunale e al Regolamento Consiliare, per la partecipazione di

tutti i gruppi consiliari, con criterio proporzionale. Per le altre Commissioni non espressamente regolamentate (come accade nel caso

della Commissione Edilizia Comunale), dovrebbero prevalere i principi generali dell’analogia del diritto, ovvero la minoranza dovrebbe

poter esprimere, proporzionalmente, anche una propria rappresentanza. Ma tale principio al Comune di Airola non vale per la

Commissione Edilizia, mentre per altre commissioni analoghe (Condono edilizio) tali veti non sono messi in atto.

Questi comportamenti antidemocratici e lesivi delle funzioni istituzionali delle cariche elettive hanno costretto l’intera minoranza a non

partecipare alla votazione, palesatasi come una vera e propria farsa, non essendovi alcuna possibilità per tale compagine consiliare a

potere partecipare alla composizione ed ai lavori della Commissione Edilizia, come tra l’altro avviene negli altri Comuni d’Italia e negli

analoghi organismi collegiali per i quali il legislatore ha disposto la partecipazione proporzionale dell’intera rappresentanza consiliare.

La maggioranza ha di fatto operato una grave censura, ostacolando la trasparenza di alcuni procedimenti amministrativi, in un settore,

oltretutto, molto delicato quale è quello dell’edilizia, procedendo in gran fretta all’insediamento. Di contro, tale fretta non si riscontra in

settori analoghi, quali quelli delle Commissioni Consiliari Permanenti (in cui sono invece previste le rappresentanze minoritarie del

Consiglio Comunale) che, alla data odierna, il Sindaco non ha ancora provveduto ad insediare.

A nulla sono valse le richieste di partecipazione, fatte in sede di conferenza dei capi gruppo ed in consiglio comunale dalla minoranza che,

di fronte a tale prepotenza, è stata costretta a denunciare i fatti al Difensore Civico del Consiglio della Regione Campania ed alle autorità

governative e giudiziarie competenti”.