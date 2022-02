Il flash mob di Piazza Castello visto sotto il profilo meramente politico. Putin sul banco degli imputati. La totalità delle persone presenti, di nazionalità ucraina, lo individuano come un tiranno, un ultimo zar il cui disegno è quello di riproporre, in vesete nazionalista l’egemonia russa sull’area ex sovietica. Ma anche l’Occidente con i suoi balbettii e le sue riserve, dettate da interessi nazionali legati al gas russo e ai rapporti economici con quel grande paese, mostra come sempre la sua dose di responsabilità nel conflitto in atto. Sanzioni più o meno incisive che ricordano altre grandi crisi internazionali nelle quali la realpolitik ha sempre preso il sopravvento sulle ragioni umanitarie e sulla guerra nella quale, alla fine, si contano sempre i morti e i morti non hanno colore. Con il sindaco Mastella abbiamo tentato un’analisi e il Primo Cittadino si è soffermato sul ruolo della Cina, il vero convitato di pietra in questa crisi internazionale. Un Mastella presago delinea uno scenario per nulla improbabile.