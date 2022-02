25 Febbraio 2022 | by Enzo Colarusso

Politica

Condividi

















Si è riunito il coordinamento provinciale di Italia Viva Benevento in vista dell’Assemblea Nazionale che si terrà nella Capitale questo sabato presso lo “Spazio Roma Eventi”. Oltre alle doverose riflessioni sulla drammatica situazione in Ucraina che ovviamente saranno al centro del dibattito assembleare,

Il coordinamento ha individuato tre tematiche che il partito provinciale sottoporrà all’attenzione dell’assemblea: sanità di prossimità, potenziamento delle rete infrastrutturale delle aree interne e opportunità legate al biennio di transizione psr nel campo dell’agricoltura. Una specifica riflessione , molto attenzionata sopratutto dai Sindaci sarà poi posta all’attenzione dei vertici nazionali del partito relativamente alle ripercussioni che l’aumento dei costi energetici potrà avere sui servizi offerti dalle amministrazioni locali e , di conseguenza, sull’utenza cittadina.

Si è inoltre fatto un punto sul primo step della campagna di tesseramento per l’anno 2022 che ,peraltro, ha già fatto registrare un incremento rispetto all’anno precedente. “Iniziamo a raccogliere sui territori i primi frutti del lavoro avviato la scorsa estate che grazie all’impegno dei responsabili di area, Lina Mazzarelli, Roberto Stallone, Lorena Pacelli,Pellegrino Cavuoto e Maria Iannotta registra un interesse sempre più crescente nei confronti di Italia Viva” dichiarano i coordinatori provinciali Bepy Izzo e Simona Tessitore. “Dopo l’Assemblea nazionale daremo vita ad alcune iniziative pubbliche sui territori che avranno il duplice obiettivo di illustrare , da un lato, l’attivita’ svolta e i risultati raggiunti dal Partito in campo nazionale e regionale e, dall’altro, quello di individuare le migliori proposte alle problematiche individuate per il territorio sannita. Conteremo ovviamente sul supporto e sulla disponibilità della rappresentanza parlamentare e regionale del Partito e sulla preziosa collaborazione e testimonianza dei Sindaci di Italia Viva tra cui il dott. Alessandro Di Santo che costituiscono , tutti insieme , un valore aggiunto per la messa in pratica delle iniziative auspicate.”.