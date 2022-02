“La sottoscritta Rosa DE STASIO, consigliere comunale del gruppo “Prima Benevento”,

p r e m e s s o

-che ha appreso dalla stampa locale che il Comune di Benevento spende per le utenze telefoniche fisse la somma di € 900.000,00 nell’arco di un anno;

-che tale somma appare assolutamente esagerata ed ingiustificabile, anche in considerazione dei contratti proposti e stipulati dai vari gestori telefonici;

-che il Comune di Benevento, proprio perché Ente pubblico, avrebbe senza dubbio dovuto stipulare contratti di telefonia vantaggiosi, in considerazione che le spese telefoniche costituiscono una spesa pubblica;

-che la somma di € 900.000,00 annue riguarderebbe solo le utenze telefoniche fisse, e quindi alla stessa andrebbe aggiunto il costo delle utenze mobili in uso al Comune di Benevento;

-che anche le innumerevoli telefonate domenicali del Sindaco ai cittadini di Benevento, sia sulle utenze fisse che su quelle cellulari, da ormai quasi tre anni, e cioè dall’inizio della pandemia, non raggiungerebbero comunque un costo simile, pur dovendosi considerare ormai del tutto ingiustificate;

CONSIDERATO CHE

-appare necessario sapere se presso il Comune esiste una figura professionale, o comunque un impiegato, al quale sia stato conferito l’incarico di stipulare i contratti telefonici;

-appare indispensabile conoscere i criteri in base ai quali sono stati scelti i gestori telefonici e stipulati i contratti;

-è urgente sapere chi è addetto ai necessari controlli, e soprattutto se questi sono mai stati disposti;

-lo stato di dissesto in cui ancora versa il Comune di Benevento impone un programma di risparmio relativo alla spesa pubblica ed un conseguente immediato azzeramento delle spese inutili;

-il recente aumento del consto dell’energia elettrica e del gasi impone, inoltre, una immediata riduzione di eventuali contratti di fornitura intestati al Comune e non necessari, nonché un azzeramento di eventuali contratti, anche risalenti nel tempo, intestati al Comune ma non in uso dell’Ente, bensì di associazioni, enti, o altro ubicate in locali comunali;

-la sottoscritta ha inoltrato, contestualmente alla presente interrogazione, richiesta di accesso agli atti per verificare quanto emerso dalla stampa;

Tanto premesso e considerato, la sottoscritta

C H I E D E

Al Sindaco di Benevento di sapere:

1)se è vero che la spesa sostenuta dal Comune di Benevento per le utenze telefoniche fisse ammonta ad € 900.000,00 annue, e comunque a quanto ammonta negli ultimi tre anni;

2)se è stata individuata una figura professionale specifica presso il Comune di Benevento che abbia provveduto alla scelta dei gestori telefonici e dei contratti da stipulare, ed in ogni caso chi abbia provveduto a tali adempimenti;

3)Se è stata individuata presso il Comune una figura che eserciti il controllo sulla spesa per le utenze telefoniche, e comunque chi esercita tale controllo, trattandosi di soldi pubblici;

4)Quante utenze telefoniche fisse sono intestate al Comune di Benevento ed in base a quali criteri;

5)Quali utenze telefoniche fisse vengono comunque pagate dal Comune di Benevento e rispetto alle quali potrebbe ravvisarsi un uso improprio;

6)Quali utenze telefoniche mobili sono intestate al Comune di Benevento;

7)Se intende modificare eventualmente i contratti di telefonia in essere;

8)quali provvedimenti intende adottare per la doverosa e necessaria limitazione della spesa relativa alle utenze telefoniche fisse e mobili;

9)Quali e quante utenze relative a gas, acqua ed energia elettrica risultano intestate al Comune di Benevento;

10)quale spesa è stata sostenuta dal Comune nell’anno 2021 per la fornitura di gas, di acqua ed energia elettrica.

119quali provvedimenti intende adottare con particolare riferimento alle forniture di energia elettrica e gas, soprattutto in considerazione dei recenti massicci aumenti delle stesse;

CHIEDE che alla presente venga data anche RISPOSTA SCRITTA nei TERMINI di cui al VIGENTE STATUTO COMUNE.”