Il DLGS 18 agosto 2000, n. 267, al Comma 2 dell’Art. 44, conferisce al Consiglio Comunale la capacità di istituire al proprio interno commissioni, delegandone la disciplina allo Statuto e ai Regolamenti Comunali. Il Comune di Airola, con la Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 25.11.2021, ha istituito e nominato la Commissione per il Condono Edilizio per supportare l’Ufficio Edilizia Privata nella istruttoria e nella definizione delle istanze di condono edilizio, fissandone il compenso dei 3 componenti al 10% delle somme versate a titolo di oneri concessori”. Lo riferisce in una nota congiunta con la consigliera Abbate il Consigliere Comunale Giuseppe Maltese. Per Maltese “tale Organismo non è previsto ovvero regolamentato in alcuna norma generale, tanto più comunale. Sulla questione, in sede di Conferenza dei Capigruppo per il Consiglio Comunale del 25.11.2021 e, poi, durante l’Assise, la minoranza ha espresso voto contrario alla istituzione della Commissione per il Condono Edilizio ritenendola un duplicato della Commissione Edilizia Comunale (già in vigore presso il Comune di Airola e regolamentata all’Art. 10 del Regolamento Edilizio), eccependone l’assenza di regolamentazione e sottolineandone, in materia, la ordinaria competenza degli uffici comunali che mal si concilia con la remunerazione prevista per i tecnici esterni. In tal modo, di fatto, il Comune di Airola ha creato il precedente giuridico in base al quale, alla bisogna, provvede velocemente all’istituzione ed insediamento di organismi collegiali non regolamentati, anche sotto il profilo della remunerazione economica degli eletti. Per altri organismi collegiali (Commissioni Consiliari Permanenti – previste dalla norma e opportunamente regolamentate), invece, il Sindaco non ha

ancora provveduto all’insediamento. A nulla sono servite le argomentazioni della minoranza, per non istituire la Commissione per il Condono Edilizio, ma, di fronte alla prepotenza dei soli numeri, i gruppi consiliari di opposizione sono stati costretti a denunciare i fatti al Difensore Civico del Consiglio della Regione Campania ed alle autorità governative e giudiziarie competenti per chiedere il rispetto delle Istituzioni Comunali e della normativa vigente e l’abolizione degli organismi comunali non previsti dalla norma e dai regolamentati comunali”.