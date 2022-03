Biodigestore Casalduni, Maglione: “ragione in più per stop a Sassinoro”

«Apprendo dalla stampa che l’elezione del sindaco di Casalduni Pasquale Iacovella a presidente dell’Ato, abbia costituito di per sé una sorta di lasciapassare alla costruzione del biodigestore presso lo Stir del comune. Questa notizia, se confermata, deve necessariamente aprire una nuova riflessione politica sulla realizzazione di una struttura simile a Sassinoro. Due impianti della stessa tipologia a una distanza ravvicinata, pongono dei problemi di sostenibilità ambientale su cui è necessario innestare una riflessione. La procedura che ha portato all’autorizzazione dell’impianto della New Vision è oggetto di approfondimento da parte del Consiglio di Stato, intervenuto a seguito della bocciatura del TAR dopo una puntuale istruttoria. Auspico che l’ulteriore approfondimento della magistratura amministrativa confermi il primo grado di giudizio. Ciò, però, non deve esimere la politica ad avviare una riflessione seria con la Regione. Non si può chiedere a uno stesso territorio, nell’ottica di una gestione provinciale del ciclo dei rifiuti, di farsi carico da solo di tutta la parte organica, soprattutto se in un caso ci sono fondate criticità nell’iter autorizzativo», così in una nota il deputato M5S Pasquale Maglione”.