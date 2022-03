Tavolo permanente della scuola, Civico22 lancia l’iniziativa

Civico 22 latore di un tavolo permanente sulla scuola. Il tema è particolarmente sensibile in un contesto in cui si intende abbattere e ricostruire edifici fatiscenti ed altri languono da vemnt’anni ed oltre nell’abbandono sepolti sotto una coltre di contenziosi da cui non si riesce a venire fuori. ‘Bosco-Lucarelli’, ‘S. Pellico’ e ‘Pacevecchia gli archetipi della vicenda cittadina ma il prpblema si può estendere anche ad altre strrutture. E allora un tavolo permanente aperto ad associazioni, comitati o cittadini interessati. Giovanna Megna consigliera comunale di Civico 22 affronta le due direttrici attorno alle quali verrà impostata la strategia.