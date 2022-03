Commissione Urbanistica, si a proposta soppressione passaggio a livello Via Valfortore

24 Marzo 2022 | by Enzo Colarusso

Si è riunita oggi al Megaparcheggio a Benevento la Commissione Urbanistica che ha deliberato all’unanimità una proposta integrativa in merito al progetto di “RFI” relativo all’intervento di soppressione del passaggio a livello di Via Valfortore. Presenti, agli oedini del presidente Martignetti, i consiglieri Capuano, Petrone, Guerra per delega di Maria Carmela Mignone, Zanone, Fioretti per delega Maria Letizia Varricchio, Miceli vice Presidente, Rosetta De Stasio, Vizzi Sguera e Picariello. Vi ha partecipato anche il Dirigente del Settore Urbanistica Arch. Antonio Iadicicco il quale ha proceduto all’illustrazione del progetto RFI attraverso l’esame degli elaborati progettuali, evidenziando l’importanza dell’intervento soffermandosi anche sulle problematiche di viabilità che a oggi sono presenti in quell’area della città. All’esito del confronto tra i Componenti, la Commissione all’unanimità ha proposto al Dirigente Iadicicco di integrare la progettazione che RFI ha sottoposto al Comune di Benevento mediante la realizzazione di due opere aggiuntive: 1) un sovrappasso pedonale da realizzarsi in presenza del passaggio a livello attuale; 2) una strada di collegamento, già prevista dal PUC, che metta in diretta comunicazione il cavalcavia già previsto da progetto con le contrade limitrofe di Acquafredda, Olmeri e S.Chirico (per citarne alcune). La soluzione proposta dalla Commissione, oltre a risolvere il problema del transito sia veicolare che pedonale, determinerebbe anche un minore onere per l’amministrazione comunale, nella misura in cui la strada di piano ivi prevista andrebbe a essere realizzata da RFI. A dare comunicazione della proposta licenziata è il Presidente della Commissione Urbanistica Alfredo Martignetti il quale ha tenuto a ringraziare i Consiglieri intervenuti per l’impegno profuso e a evidenziare come il risultato raggiunto nella seduta odierna, l’unanimità sulla proposta da parte di tutti i componenti, sia il frutto di un confronto produttivo diretto a conseguire il miglioramento di un progetto, quello proposto da RFI, sicuramente importante soprattutto per l’area cittadina su cui andrà a ricadere.